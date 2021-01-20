В Одессе мужчина ходил по городу с отрезанной человеческой головой

Подозреваемый был задержан, проводятся следственные действия

Одесские правоохранители задержали мужчину, который бродил по улицам города с отрезанной человеческой головой в руках. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"На спецлинию "102" поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома", - говорится в сообщении.

Правоохранители проследовали за мужчиной и обнаружили в его квартире тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает руководство главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Подозреваемый был задержан, проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Сумской области оперативники Департамента военной контрразведки задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины во время сбыта партии взрывчатки – трех килограммов пластида с детонатором.