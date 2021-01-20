live
Новости » События Читати новину українською

В Одессе мужчина ходил по городу с отрезанной человеческой головой

Подозреваемый был задержан, проводятся следственные действия

Одесские правоохранители задержали мужчину, который бродил по улицам города с отрезанной человеческой головой в руках. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"На спецлинию "102" поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках. Оперативно прибыв по вызову, патрульные полицейские увидели правонарушителя, который заходил в подъезд дома", - говорится в сообщении.

Правоохранители проследовали за мужчиной и обнаружили в его квартире тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает руководство главного управления полиции области и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Подозреваемый был задержан, проводятся следственные действия.

Новости по теме: Вождение в нетрезвом виде и сопротивление полиции: В Николаеве задержали экс-нардепа

Напомним, ранее в Сумской области оперативники Департамента военной контрразведки задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины во время сбыта партии взрывчатки – трех килограммов пластида с детонатором.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Мир на грани катастрофического морального падения, – глава ВОЗ ВОЗ: Вакцинацию населения от СOVID-19 начали 46 стран В ВОЗ выступили против требования вакцинации от COVID-19 при международных путешествиях Мутировавший штамм коронавируса уже попал в 25 стран Европы, - ВОЗ
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Декоммунизация страны. Государственные выходные.
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21