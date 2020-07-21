В Одессе из-за угрозы взрыва эвакуировали два суда
На место прибыли правоохранители и пиротехники
В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании зданий Киевского и Малиновского судов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.
"Сегодня на спецлинию "102" поступили анонимные сообщения о минировании Киевского и Малиновского судов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на место происшествия направили взрывотехников, следственно-оперативные группы, кинологов и работников ГСЧС. Провели эвакуацию персонала и посетителей.
По состоянию на 13:00 проверку обоих объектов завершили, никаких опасных предметов не обнаружили. Работа судов была возобновлена.
Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.
Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.
Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.
Правоохранители установили личность злоумышленника. Против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины.
В ходе переговоров преступнику предлагалось передать воду для заложников, поскольку автобус долго стоял на жаре, однако тот отказался.