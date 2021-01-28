В Одессе из-за непогоды остановился электротранспорт и разрушена часть дома

За последнюю ночь в городе упало почти 500 деревьев

В Одессе второй день подряд падает сильный снег, вследствие чего в городе остановилось движение электротранспорта. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что ночью в городе шел дождь, после чего начал падать мокрый снег. В результате снижения температуры произошло оледенение контактной сети электротранспорта, электросетей и деревьев. Теперь часть маршрутов не работает вообще или с ограниченным количеством троллейбусов и трамваев.

В то же время за последнюю ночь упало почти 500 деревьев и стволовых ветвей, а также три опоры наружного освещения. По словам спасателей, на одной из улиц из-за сильного ветра и намерзания снега упало дерево, которое привалило одноэтажный дом, поэтому один из углов здания разрушился.

На другой улице Одессы дерево упало на теплотрассу и прорвало трубу, в результате чего часть 15-го квартала осталась без теплоснабжения. Впоследствии подачу теплоносителя по трубам перекрыли.

При этом за пределами областного центра, на Киевской трассе, образовались километровые пробки из-за застрявших грузовиков. Всего на этой дороге стоят более 700 фур.

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Напомним, вчера, 27 января, Одессу засыпало снегом, а в связи с осложнением ситуации на дорогах было введено временное ограничение движения в город грузового автотранспорта. Предполагалось, что в городе выпадет более чем месячная норма осадков.