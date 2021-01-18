В Одессе горел отель: Есть погибшие

Жертвой огня стали двое человек, еще двое пострадали

Думская

В Одессе на улице Посмитного, 10/12 спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном доме, в котором расположен отель. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного, 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома. Дом на один подъезд, 12 квартир.

Думская

По информации местного издания "Думская", один из постояльцев услышал, как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Думская

По другой информации, буквально в субботу в отеле чинили проводку. До этого периодически были проблемы со светом. Сейчас решается вопрос, куда расселить погорельцев.

Полиция квалифицировала дело как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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