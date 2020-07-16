В Одессе двое правоохранителей "крышевали" проституцию

Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

В Одессе разоблачили и сообщили о подозрении двум полицейским, которые требовали 2,5 тыс. долларов взятки от сутенеров, чтобы закрыть глаза на их деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Оперуполномоченные требовали 2 500 долларов США от лиц, оказывающих платные интимные услуги на территории города Одесса. За это обещали не привлекать их к административной ответственности и содействие в дальнейшей противоправной деятельности. После перевода на карточный счет очередного транша неправомерной выгоды в сумме 24 200 гривен оперуполномоченные были задержаны", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи уже провели обыски по месту проживания фигурантов, решается вопрос относительно избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Одессе четырех участников группировки "Лоту Гули" во время попытки похищения человека. По информации следствия, в состав банды входило более 10 человек. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых вымогали у потерпевших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.