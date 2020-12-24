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В Одессе девушка дважды ударила ножом мужчину, который попросил у нее телефон

За содеянное 19-летней нападавшей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

В Одессе задержали 19-летнюю девушку, которая дважды пырнула мужчину ножом после просьбы позвонить по ее телефону. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Согласно сообщению, девушка на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения, возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона. Злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающее ранение.

Как отмечается, девушка сразу же сбежала с места преступления, а скорую помощь мужчине вызвали прохожие. Полиция быстро установила личность нападавшей, которую нашли в квартире знакомых. Там она пряталась, чтобы избежать наказания.

По данному факту происшествия ей сообщили подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей избрали в виде домашнего ареста. За содеянное нападавшей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 22 декабря, в Бориспольском районе Киевской области неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили его.

Сапожко рассказал, что на его дом напали 5 вооруженных мужчин, в доме в этот момент находилась его семья – жена и 9-летний сын.

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