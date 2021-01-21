В Одессе блокировали механизм незаконной переправки моряков в Крым

Схему организовало руководство одной из международных групп морских компаний

Обыски в морской компании в Одессе Фото: Служба безопасности Украины Обыски в морской компании в Одессе Фото: Служба безопасности Украины Обыски в морской компании в Одессе Фото: Служба безопасности Украины Обыски в морской компании в Одессе Фото: Служба безопасности Украины Обыски в морской компании в Одессе Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила схему незаконной переправки моряков через государственную границу из Одессы в оккупированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что схему организовало руководство одной из международных групп морских компаний.

"Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись во временно оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - говорится в сообщении.

Проведя обыски в офисе компании была изъята судовая документация, компьютерная техника и флеш-накопители, договоры, в том числе заключенные с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров.

Сейчас все материалы отправлены на экспертизу, однако по предварительным данным, изъятая документация подтверждает факт организации группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в Крым.

Продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и заблокировала схему поставки частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.