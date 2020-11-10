В Одессе автомобиль влетел в остановку, есть пострадавшие

ДТП в Одессе Нацполиция

Четырех пострадавших забрала скорая

Во вторник, 10 ноября, в Одессе автомобиль влетел в остановку: в результате ДТП пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, авария на проспекте Небесной сотни произошла примерно в 18:30. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди.

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. По состоянию на 20:00 они находились в больнице.

ДТП в Одессе Нацполиция

Также водитель был отправлен на проверку наличия алкоголя в крови. Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации происшествия.

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Напомним, недавно в Киеве возле станции метро "Выдубичи" маршрутный автобус выехал на остановку и снес МАФ, в результате чего погиб человек, еще двое получили травмы.