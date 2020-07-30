В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в ДТП. Фото и видео
Все участники аварии получили черепно-мозговые травмы
В Одессе на перекрестке полицейские протаранили микроавтобус службы доставки воды. Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что полицейский "Приус" поворачивал с проспекта Гагарина на ул. Шевченко и врезался в микроавтобус, который проезжал перекресток по прямой. У легкового автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса – передняя часть корпуса и бампер.
В настоящее время известно, что в результате ДТП пострадали сами правоохранители – парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. У полицейского и водителя службы доставки также переломы ребер. Кроме того, вероятно, девушка имеет травму спины. Всех троих пострадавших госпитализировали. На месте работают правоохранители.
Напомним, вчера, 29 июля, крупное ДТП произошло во Львовской области из-за того, что водитель одной из машин выехал на встречную полосу. В аварию попали три автомобиля, в результате чего погиб один человек. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, по факту аварии продолжается досудебное следствие.