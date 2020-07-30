В Одессе автомобиль патрульной полиции попал в ДТП. Фото и видео

Все участники аварии получили черепно-мозговые травмы

В Одессе на перекрестке полицейские протаранили микроавтобус службы доставки воды. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что полицейский "Приус" поворачивал с проспекта Гагарина на ул. Шевченко и врезался в микроавтобус, который проезжал перекресток по прямой. У легкового автомобиля смята левая часть кузова, а у микроавтобуса – передняя часть корпуса и бампер.

В настоящее время известно, что в результате ДТП пострадали сами правоохранители – парень и девушка из экипажа патрульной полиции, а также водитель микроавтобуса. Все трое получили черепно-мозговые травмы. У полицейского и водителя службы доставки также переломы ребер. Кроме того, вероятно, девушка имеет травму спины. Всех троих пострадавших госпитализировали. На месте работают правоохранители.

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Напомним, вчера, 29 июля, крупное ДТП произошло во Львовской области из-за того, что водитель одной из машин выехал на встречную полосу. В аварию попали три автомобиля, в результате чего погиб один человек. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил дорожного движения". Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, по факту аварии продолжается досудебное следствие.