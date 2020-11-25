В Одессе автокран разбил маршрутку, нескольких пассажиров госпитализировали

В результате ДТП несколько человек получили повреждения, двоих из них госпитализировали Патрульная полиция Одесской области

Водитель грузовика не придерживался безопасной скорости

В среду, 25 ноября, в Одессе автокран протаранил маршрутку, в результате чего пострадали три пассажира, двоих из которых доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одесской области в Telegram.

Как отмечается, авария случилась примерно в 8:30 на улице Среднефонтанской. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Кран KOBELCO RK250-3 не соблюдал безопасную дистанцию и скорость. В результате этого грузовик наехал на автобус БОГДАН, который совершал посадку-высадку пассажиров.

В результате ДТП два пассажира получили травмы, с которыми их доставили в больницу. Еще одна женщина-пассажир от госпитализации отказалась.

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Подробности аварии устанавливают следователи.

Напомним, недавно в Одесской области столкнулись легковушка и грузовой автомобиль MAN, в результате чего погиб человек, а еще два человека, среди которых ребенок, получили травмы.