В ОБСЕ заявили о согласовании деталей обмена удерживаемыми до Пасхи
Взаимное освобождение и обмен пройдут заблаговременно до православного праздника
Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что детали обмена удерживаемыми уже согласовали.
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"На выполнение принципиальной договоренности, достигнутой Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, которые удерживаются в связи с конфликтом на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Грау подчеркнула, что освобождение и обмен будут проходить перед православной Пасхой, то есть до 19 апреля.
Как сообщалось ранее, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявляла, что граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена удерживаемыми, пройдут обязательную обсервацию.