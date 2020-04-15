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В ОБСЕ заявили о согласовании деталей обмена удерживаемыми до Пасхи

Хайди Грау Фото из открытых источников

Взаимное освобождение и обмен пройдут заблаговременно до православного праздника

Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила, что детали обмена удерживаемыми уже согласовали.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"На выполнение принципиальной договоренности, достигнутой Трехсторонней контактной группой с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, Рабочая группа ТКГ по гуманитарным вопросам сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, которые удерживаются в связи с конфликтом на востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Грау подчеркнула, что освобождение и обмен будут проходить перед православной Пасхой, то есть до 19 апреля.

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Как сообщалось ранее, уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявляла, что граждане Украины, которых удастся вернуть в рамках обмена удерживаемыми, пройдут обязательную обсервацию.

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