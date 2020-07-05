В Новой Каховке потушили масштабный пожар и задержали виновного

Пожар в многоэтажке потушили Нацполиция

Пьяный мужчина уснул с сигаретой на диване, что вызвало масштабный пожар

В городе Новая Каховка Херсонской области ликвидировали пожар в пятиэтажном доме, а его виновника задержали. Об этом сообщили в пресс-службах ГСЧС и полиции области.

Как отмечается, информацию о пожаре на крыше многоэтажки спасатели получили в 14:40. Огонь удалось локализовать в 16:16, а через два часа, в 18:40, пламя полностью потушили на площади примерно в две тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

После чего в полиции сообщили о задержании виновного в масштабном пожаре. Им оказался 38-летний житель квартиры на пятом этаже, который злоупотребляет спиртными напитками.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина решил покурить на диване и уснул, во время чего и возникло возгорание. На запах дыма откликнулись соседи, которые пришли к его квартире и начали стучать в дверь. Когда через десять минут никто не открыл, соседи выбили дверь и увидели мужчину в состоянии алкогольного опьянения и горящую квартиру.

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Пожар начал усиливаться, огонь распространился на крышу многоэтажки, поэтому жители дома начали покидать свои квартиры и вызвали пожарных и полицию.

Правоохранители задержали мужчину и открыли уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства". Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

Напомним, в воскресенье, 5 июля, в городе Новая Каховка Херсонской области вспыхнул пожар в квартире пятиэтажного здания. Огонь быстро перекинулся на крышу и начал распространяться по периметру дома.