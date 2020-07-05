В Новой Каховке горит многоэтажка: Огонь перекинулся на крышу

Пожар в многоэтажке, Новая Каховка Фото из открытых источников

Пламя охватило крышу пятиэтажного дома

В воскресенье, 5 июля, в городе Новая Каховка Херсонской области вспыхнул пожар в пятиэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, инцидент произошел по адресу улица Букина, 20. По состоянию на 15:55 площадь пожара кровли жилого дома составляла примерно 2 тысячи квадратных метров. В связи с этим всех жителей эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

По данным ZPost, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу и распространилось по периметру здания.

В 16:16 пожар удалось локализовать, открытый огонь отсутствует. По словам спасателей, угрозы распространения на квартиры нет.

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Напомним, недавно в городе Новомосковск Днепропетровской области в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв, переросший в пожар.