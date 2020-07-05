live
Новости » События Читати новину українською

В Новой Каховке горит многоэтажка: Огонь перекинулся на крышу

Пожар в многоэтажке, Новая Каховка Фото из открытых источников

Пламя охватило крышу пятиэтажного дома

В воскресенье, 5 июля, в городе Новая Каховка Херсонской области вспыхнул пожар в пятиэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, инцидент произошел по адресу улица Букина, 20. По состоянию на 15:55 площадь пожара кровли жилого дома составляла примерно 2 тысячи квадратных метров. В связи с этим всех жителей эвакуировали, жертв и пострадавших нет. 

По данным ZPost, в одной из квартир произошла семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на 5 этаже. Через некоторое время пламя перекинулось на крышу и распространилось по периметру здания.

В 16:16 пожар удалось локализовать, открытый огонь отсутствует. По словам спасателей, угрозы распространения на квартиры нет. 

Новости по теме: В Харьковской области произошел взрыв бытового газа с пожаром

Напомним, недавно в городе Новомосковск Днепропетровской области в одной из квартир в многоэтажке прогремел взрыв, переросший в пожар.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В мире уже 17 вакцин от COVID-19 проходят испытания на людях, - ВОЗ ВОЗ: Вторая волна COVID-19 может убить миллионы людей Украина получила от ЕС и ВОЗ около миллиона медицинских средств для борьбы с COVID-19 В ВОЗ заявили о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки
Loading...

программы канала ZIK

Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра
Народ против | Нацбанк. Усиление карантина. Эпоха бедности, состояние экологии | 02.07.20
Отставка Смолия. Местные выборы: Кто пойдет в мэры Киева | Инсайды недели с Наташей Влащенко | 3.07.20
Смолия уволили. Активисты на улицах. Внеочередное заседание ВР | Ток-шоу
Скандальный законопроект
Местные выборы. Отставка главы НБУ Смолия. Новое видео Клитиной | Ток-шоу