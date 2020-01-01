В новогоднюю ночь представители НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, - ООС

Фото из открытых источников

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет

За прошедшие сутки, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, все нарушения противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Старогнатовка, незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Широкиного – из минометов 82-го калибра и ручного противотанкового гранатомета.

В районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, а рядом с Талаковкой – из подствольных гранатометов. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Как отмечается, с начала текущих суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Авдеевка, НВФ трижды открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, а неподалеку Новолуганского – из стрелкового оружия.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что сейчас сугубо военного решения вопроса по Донбассу нет.