В ночь с 8 на 9 августа террористы заминировали вход в партийный офис "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке, в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Так, представители службы безопасности партии обнаружили взрывное устройство утром. Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что произошедшее является попыткой совершения террористического акта, несущего угрозу жизням людей и совершенного общественно опасным способом из политических мотивов. Представители национал-радикальных сил, имеющие военный опыт и специальную подготовку неоднократно заявляли о планах по физическому уничтожению руководства партии.

Нападения на офисы "Оппозиционной платформы – За жизнь" носит системный характер: 3 июля 2020 в Полтаве неизвестный в Балаклаве бросил гранату в окно офиса городской организации партии. В результате взрыва пострадала секретарь общественной приемной, которая получила закрытую черепно-мозговую травму, ранения осколками стекла. По факту совершенного преступления полиция м. Полтавы открыла уголовное производство по ст.115 УК Украины (покушение на убийство). Подвергаются систематическим нападениям и офисы по всей Украине. Более того, национал-радикалы открыто и безнаказанно нападают на активистов партии и народных депутатов, в том числе и перед зданием Верховной Рады, при попустительстве правоохранительных органов срывают и блокируют мероприятия с участием наших представителей.

"Сегодняшнее минирование офиса партии, который неоднократно подвергался незаконным обыскам СБУ, нападениям национал-радикалов в том числе с использованием взрывпакетов, файеров, захватом с использованием автоматического оружия, ограблениям и попыткам поджога (ни одно из этих преступлений до сих пор не раскрыто) стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников Службы безопасности Украины за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина", - отметили в политсиле.

В связи с этим "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует проведения объективного расследования подготовки этого террористического акта, являющегося эпизодом глобальной системы политического преследования давления и террора, направленной против оппозиционной партии.

"Власть идет на все, чтобы помешать законной деятельности нашей партии и свободному волеизъявлению граждан: например, отменяет местные выборы в тех объединённых территориальных громадах, где она эти выборы гарантированно проиграет. Подготовка террористического акта в густонаселенном районе, вероятно осуществленная национал-радикалами, поддерживающими тесные отношения с украинскими спецслужбами, является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение должны немедленно уйти в отставку", - заявили в партии.