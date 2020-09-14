В Никополе произошла стрельба, двое погибших

В результате стрельбы в кафе пострадали по меньшей мере три человека Фото из открытых источников

Сейчас в городе объявлен план "Сирена"

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.

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Напомним, недавно в одном из торгово-развлекательных центров Киева произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.