В Никополе произошла стрельба, двое погибших
Сейчас в городе объявлен план "Сирена"
В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Правоохранители установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".
Полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.
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Напомним, недавно в одном из торгово-развлекательных центров Киева произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.