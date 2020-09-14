live
Новости » События Читати новину українською

В Никополе произошла стрельба, двое погибших

В результате стрельбы в кафе пострадали по меньшей мере три человека Фото из открытых источников

Сейчас в городе объявлен план "Сирена"

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны.

Новости по теме: Появились новые подробности стрельбы в кафе под Киевом

Напомним, недавно в одном из торгово-развлекательных центров Киева произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Школы и детсады работают несмотря на запрет: Какая ситуация в городах красной зоны Переговоры в "нормандском формате", новые дела против Порошенко и свыше 3 тыс. больных коронавирусом в сутки: Главное за 11 сентября Без надбавок и доплат: Повысят или уменьшат заработные платы педагогам Усекновение главы Иоанна Предтечи: История, приметы и запреты праздника
Loading...

программы канала ZIK

Коронавирус в Украине: Детали пандемии. Хасиды в Умани. Скандал
Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Я уже знаю два плана, которые касаются развития нормандской встречи, - Кацман
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу