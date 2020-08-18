В Николаевской области разоблачили группу злоумышленников, которые привлекали украинцев к наркоторговле в РФ

Следствие по этому делу длилось в течение нескольких лет

В Николаевской области правоохранители задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию граждан Украины работать, в частности наркокурьерами, а затем негативную "репутацию" украинцев использовали зарубежные каналы для создания "картинки". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, после нескольких лет следствия правоохранителям удалось установить личности и задержать трех граждан, которые входили в состав группировки. Ими оказались жители Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года.

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Как отмечается, злоумышленники вербовали и отправляли украинцев в Российскую Федерацию, где вскоре все эти люди были задержаны правоохранителями, а зарубежные каналы получали возможность показать нужную для них искаженную картинку об украинцах, которые едут в Россию с преступными намерениями.

Помимо членов группировки, удалось также установить семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу, и сейчас находятся в российских тюрьмах.

Сейчас участникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Напомним, недавно в Харькове сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу лиц, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции при кураторстве одного из криминальных "авторитетов".