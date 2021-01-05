В Николаевской области на получении взяток поймали руководство исправительной колонии

Неправомерную выгоду злоумышленники получали от заключенных и их близких

В Николаевской области правоохранители разоблачили преступную деятельность руководителей одной из исправительных колоний региона, которые наладили схему получения неправомерной выгоды от заключенных, их родственников и близких лиц. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, организовал деятельность группы руководитель одной из исправительных колоний области. В ее состав также входили двое работников учреждения и так называемый "надзиратель" за колонией.

Как отмечается, заключенные, их родственники или близкие лица должны были платить определенную сумму денег за возможность получения посылок, организацию свиданий, решение вопросов по условно досрочному освобождению.

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Во время оперативных мероприятий правоохранители задокументировали несколько фактов вымогательства и получения злоумышленниками неправомерной выгоды.

Во вторник, 5 января, руководитель исправительной колонии и один из ее сотрудников были задержаны сразу после перечисления очередного "транша" на карточный счет родственника фигуранта. Всего было задокументировано получение взяток на 27 тысяч гривен.

Сейчас руководитель и сотрудник учреждения задержаны, решается вопрос об объявлении им подозрения по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

После проведения ряда процессуальных мероприятий будет дана правовая оценка действиям остальных двух участников группы.

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Напомним, недавно чиновника одного из подразделений Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области разоблачили на получении взятки от автоперевозчика.