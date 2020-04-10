В Николаевской области, где не фиксировали случаев COVID-19, выявили нарушения

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко Фото из открытых источников

В алгоритме подтверждения коронавируса есть ряд неточностей

В Николаевской области, где не было никаких подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, обнаружили нарушения в диагностировании COVID-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию относительно отсутствия случаев коронавирусной болезни... Отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения", - отметил он.

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По словам санитарного врача, медицинским учреждениям уже дали рекомендации.

Также Ляшко убежден, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области относительно количества тестирований будет улучшаться.

Напомним, ранее стало известно, что в Николаеве проверили тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными.

Также сообщалось, что в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии Виктора Ляшка и транспортного средства журналистов.