В Николаевской области, где не фиксировали случаев COVID-19, выявили нарушения
В алгоритме подтверждения коронавируса есть ряд неточностей
В Николаевской области, где не было никаких подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, обнаружили нарушения в диагностировании COVID-19.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.
"Вчера мы с командой Минздрава посетили Николаевскую область, где рассматривали ситуацию относительно отсутствия случаев коронавирусной болезни... Отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Имеем определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения", - отметил он.
По словам санитарного врача, медицинским учреждениям уже дали рекомендации.
Также Ляшко убежден, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области относительно количества тестирований будет улучшаться.
Напомним, ранее стало известно, что в Николаеве проверили тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными.
Также сообщалось, что в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие при участии Виктора Ляшка и транспортного средства журналистов.