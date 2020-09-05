В Николаевской области два грузовика попали в смертельное ДТП

ДТП на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" Нацполиция

Погибли водители транспортных средств, один из них - гражданин Молдовы

В Николаевской области на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП оба водителя погибли на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, смертельная авария произошла в субботу, 5 сентября, примерно в 03:20 вблизи села Виноградное Березанского района. В частности, произошло столкновение между автомобилем MAN с полуприцепом, под управлением 41-летнего водителя, и MERCEDES-BENZ VARIO с 30-летним гражданином Молдовы.

В результате столкновения оба водителя погибли на месте.

После чего сведения о событии были внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц".

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины смертельного ДТП. В связи с этим полиция призвала возможных свидетелей в случае наличия полезной для следствия информации сообщить об этом до ГУНП в Николаевской области.

Напомним, недавно в Николаевской области в ДТП попал грузовик и легковой автомобиль. В результате столкновения ранения получили по меньшей мере шесть человек, среди которых пятеро - дети.