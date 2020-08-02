В Николаеве трое детей пострадали в ДТП

В Николаеве столкнулись Daewo Sens и Volkswagen Golf Нацполиция

Всех пострадавших забрали в больницу с повреждениями

В воскресенье, 2 августа, в Николаеве в ДТП попали две легковушки, в результате чего пострадали семь пассажиров, среди которых трое детей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, авария произошла примерно в 10 утра возле дома 31 по ул. Одесское Шоссе. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля – Daewo Sens под управлением 47 летнего мужчины и Volkswagen Golf с 27-летним местным жителем за рулем.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ Нацполиция

В результате ДТП пострадали две пассажирки aewoo Sens в возрасте 40 и 60 лет и 9-летний мальчик. Также телесные повреждения получили две женщины 27 и 55 лет и две 8-летние девочки. Всех их доставили в медицинские учреждения.

В результате ДТП пострадали семь пассажиров Нацполиция

Впоследствии в полиции открыли дело по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в Черкасской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате один человек погиб, еще четверо получили травмы.