В Николаеве разоблачили организатора и участника транснациональной наркогруппировки

Всего во время операции правоохранители изъяли наркотики почти на 4,5 млн гривен

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали организатора и активного участника транснациональной преступной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте крупных партий тяжелых наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в состав группы входили несколько жителей из разных регионов Украины и граждан одной из стран ЕС. Злоумышленники занимались контрабандой кокаина в Украину для продажи через разветвленную сеть наркодилеров.

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Вместо этого с Украины своим зарубежным сообщникам участники группировки переправляли каннабис для сбыта в некоторых европейских странах.

Как отмечается, активного участника группировки задержали на пункте пропуска "Ягодин" Волынской области, когда он пытался переправить границу почти 10 килограммов марихуаны, спрятанной во внедорожнике.

Кроме этого, оперативники спецслужбы задокументировали два факта сбыта злоумышленниками полкилограмма кокаина в разных регионах Украины.

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Во время обысков по месту жительства организатора и остальных участников группы, а также в их гаражных и складских помещениях в Николаеве, правоохранители обнаружили 10 килограммов каннабиса, оборудования для его фасовки и сокрытия в транспортных средствах наркокурьеров. Всего во время спецоперации изъяли наркотики почти на 4,5 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения подозрения и избрания мер пресечения задержанным: организатору и активному участнику группы.

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Напомним, ранее в Одессе правоохранители пресекли попытку контрабанды из Эквадора в Украину 50 кг кокаина, который спрятали в контейнере с бананами.