В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался убежать

Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти

В Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на патрульную полицейскую и попытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"Около 20:00 часов на улице Крылова экипаж патрульных остановил автомобиль Nissan Note за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов у нарушителя, водитель другого авто Nissan Micra на большой скорости совершил наезд на патрульную и повредил авто, которое остановили инспекторы", - говорится в сообщении.

Совершив преступление, водитель пытался скрыться, игнорируя требования полицейских остановиться.

Патрульные догнали и задержали водителя за несколько кварталов от места совершения ДТП.

Во время задержания мужчина оказал сопротивление - вел себя неадекватно и имел признаки сильного алкогольного опьянения. Сейчас следователями решается вопрос о задержании его на основании ст. 208 УПК Украины и помещения в изолятор временного содержания.

Пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ и перелом челюсти.

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Напомним, ранее на Волыни мужчина во время оформление дорожно-транспортного происшествия полицейскими, набросился на одного из них и ударил его по лицу.