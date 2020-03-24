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В Николаеве пьяные полицейские выстрелили в мужчину, который не дал им "справить нужду"

Фото с места происшествия ГБР

ГБР расследует хулиганские действия правоохранителей

В Николаеве сотрудники полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали стрельбу, в результате чего мужчина получил несколько огнестрельных ранений и рану головы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

Как отмечается, вечером 21 марта правоохранители в состоянии алкогольного опьянения решили справить нужду возле автомобиля. Однако, владелец авто, который находился на балконе собственной квартиры, сделал полицейским замечание.

В ответ работники полиции начали нецензурно ругаться. После чего владелец авто вышел на улицу, где конфликт перерос в драку. Впоследствии во время столкновений один из правоохранителей произвел в мужчину три выстрела из травматического оружия. В результате стрельбы потерпевший получил несколько огнестрельных ранений и убойную рану головы.

В связи с этим в ГБР начали расследование хулиганских действий с применением огнестрельного оружия инспектором и старшиной роты полиции особого назначения ГУНП в Николаевской области по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, правоохранителям грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Одесской области инспектор местного отдела полиции изнасиловал школьницу. Государственное бюро расследований начало расследование. 

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