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В Николаеве полицейские жестко вытащили из маршрутки пассажира без маски. Видео

Маршрутка Фото из открытых источников

Мужчину вынесли за транспорт после конфликта с правоохранителями

В Николаеве правоохранители вытащили за руки и ноги пассажира маршрутки, который находился в салоне без медицинской маски. Соответствующее видео очевидцев появилось в YouTube.

По словам свидетелей инцидента, в городе правоохранители проверяют общественный транспорт, в частности, на наличие масок у пассажиров. Соответственно, тех, кто не имеет средств защиты, выпроваживают из транспорта.

На этот раз проверку маршрутки осуществляли сразу 5 полицейских. Мужчина, находившийся без маски, вступил в конфликт с правоохранителями и те вынесли его из салона. 

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

После этого, оказавшись на улице, мужчина достал телефон и начал снимать правоохранителей. Однако конфликт продолжился и в итоге взяли его за руки и повели в другую сторону от маршрутки.

Как сообщает УНН, в патрульной полиции Николаевской области заявили, что видели видеозапись с инцидентом, но комментировать произошедшее отказались.

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Напомним, недавно в Киеве составили протокол на водителя маршрутки, который развозил пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Тогда о состоянии водителя сообщил пассажир автобуса.

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