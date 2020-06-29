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В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета

Фото - из открытых источников

Женщина самостоятельно нанесла ранение в голову

В Николаеве  правоохранители устанавливает обстоятельства гибели от ранения в голову жены депутата областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее муж во время инцидента находился в помещении. 

На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно начато расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб. 

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