В Николаеве от ранения в голову погибла жена депутата облсовета
Женщина самостоятельно нанесла ранение в голову
В Николаеве правоохранители устанавливает обстоятельства гибели от ранения в голову жены депутата областного совета. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а ее муж во время инцидента находился в помещении.
На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно начато расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Напомним, недавно в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб.