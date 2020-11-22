В Николаеве наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал проведение экзит-пола местным интернет-изданием

ГО "Опора"

В Николаеве наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал женщину, которая на участке № 480747 проводила опрос избирателей относительно их волеизъявления, представлявшая местное интернет-издание и не имела журналистского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что женщина была одета в белую манижку с надписью "Новости твоего города. НикВести" и не имела журналистского удостоверения вышеупомянутого интернет-издания. Как оказалось, женщина спрашивала у избирателей, которые выходили из участка, за кого они отдали свой голос.

В то же время главный редактор интернет-издания "НикВести" Олег Деренюга подтвердил, что они действительно проводят экзит-пол в день голосования.

Однако в ОПОРЕ напомнили, что опрос избирателей относительно их волеизъявления во время голосования запрещается законом. "В соответствии с частями 4, 5 статьи 50 Избирательного кодекса Украины запрещается обнародование в день выборов результатов опроса избирателей относительно их волеизъявления во время голосования до окончания голосования. Способы проведения опросов избирателей по их волеизъявлению во время голосования должны обеспечивать сохранение тайны голосования опрошенного избирателя", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 ноября, началось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.