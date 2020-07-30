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В Николаеве маршрутка влетела в дерево, есть пострадавшие

ДТП в Николаеве Национальная полиция Украины

Вероятно водитель не справился с управлением

30 июля около 18:20 в Николаеве водитель автобуса Рута, вероятно, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Об этом сообщает пресс-служба  полиции Николаевской области

Как отмечается, в результате дорожно-транспортного происшествия дев’пятеро пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и проводят расследование. Водителю грозит от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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Ранее сообщалось, что в Запорожье муниципальный автобус з’ехал с дороги и столкнулся с опорой электросети, в результате чего получили ранения шестеро пассажиров транспортного средства.

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