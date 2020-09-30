В Николаеве инспектор патрульной полиции и трое его сообщников организовали нарколабораторию для производства амфетамина

Подпольное производство организовали в гараже

В Николаеве будут судить четырех злоумышленников, в том числе и инспектора патрульной полиции, которые организовали нарколабораторию по производству амфетамина, а также занимались реализацией психотропа. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, в течение сентября 2019 года трое участников организованной преступной группы приспособили помещение гаража под лабораторию по изготовлению амфетамина.

После этого участники организованной группы вместе с инспектором патрульной полиции незаконно сбывали жителям г. Николаева изготовленное психотропное вещество.

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Как отмечается, расследованием было задокументировано 17 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Во время обысков в лаборатории и по местам проживания злоумышленников обнаружили оборудование, которое использовалось для изготовления амфетамина в особо крупных размерах, а также четыре единицы переработанного огнестрельного оружия, боеприпасы и наркотическое средство – каннабис.

Известно, что 29 сентября 2020 года обвинительный акт в отношении участников организованной группы направили в суд.

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Напомним, недавно в поселке Кушугум Запорожской области разоблачили и прекратили деятельность нарколаборатории, где изготавливали амфетамин и метамфетамин.