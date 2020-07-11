В Николаеве активиста госпитализировали с огнестрельным ранением головы
Сейчас медики оказывают помощь пострадавшему
В Николаеве общественного активиста из собственного дома госпитализировали с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, в субботу, 11 июля, в 7:45 правоохранители получили вызов от медиков больницы скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что с места проживания к ним доставили 33-летнего мужчину с травмой головы.
Позже, во время проведения операции было установлено, что у мужчины – несквозное огнестрельное ранение в голову.
Так, в полиции заверили, что ранение обнаружили у активиста общественной организации, который проживает в Николаеве. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
По данным Telegram-каналов, речь идет о председателе областной организации "Свобода" Демиде Губском.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации.
Напомним, в прошлом месяце в Харькове ночью неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария и жестоко избили мужчину. После чего пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.