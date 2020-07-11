В Николаеве активиста госпитализировали с огнестрельным ранением головы

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Сейчас медики оказывают помощь пострадавшему

В Николаеве общественного активиста из собственного дома госпитализировали с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, в субботу, 11 июля, в 7:45 правоохранители получили вызов от медиков больницы скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что с места проживания к ним доставили 33-летнего мужчину с травмой головы.

Позже, во время проведения операции было установлено, что у мужчины – несквозное огнестрельное ранение в голову.

Так, в полиции заверили, что ранение обнаружили у активиста общественной организации, который проживает в Николаеве. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным Telegram-каналов, речь идет о председателе областной организации "Свобода" Демиде Губском.

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Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно предоставления правовой квалификации.

Напомним, в прошлом месяце в Харькове ночью неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария и жестоко избили мужчину. После чего пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.