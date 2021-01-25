В нескольких городах Украины моряки вышли на протесты. Фото

Моряки митингуют сразу в пяти городах Украины 048.ua

Они выступают против коррупции в сфере подготовки и дипломирования

Моряки в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве вышли на акции протеста и требуют разоблачить коррупционные схемы, связанные с их профессиональной подготовкой и дипломированием. Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, протестующие обращаются к руководству государства с целью обеспечить честную работу Государственного реестра документов моряков Украины. Они просят отставки министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и и. о. главы Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.

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При этом добавляется, что моряки отстаивают право получать повторное подтверждение действительности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях. Протестующие призывают рассмотреть и утвердить проект приказа Министерства инфраструктуры Украины об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменения в ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины.

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Кроме этого, они обращаются к президенту Украины, главам областных государственных администраций Украины, начальникам Службы безопасности Украины, НАБУ, прокурорам, ГУ НП областей для рассмотрения дел по раскрытию коррупционных схем.

Протестующие в Одессе планируют перекрывать трассу междугороднего сообщения Киев-Одесса.

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Ранее сообщалось, что в Одессе моряки платили откаты, чтобы их допускали к рейсам. Взятки они давали за получение разрешительной документации.