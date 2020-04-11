В Нацполиции прокомментировали введение комендантского часа
В ведомстве убеждены, что комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения
Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно временного запрета гражданам выходить из дома в некоторых регионах Украины носит исключительно рекомендательный характер.
Об этом рассказали в Нацполиции.
Так, в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.
Однако, как пояснили в Нацполиции, комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения.
Поэтому решение о комендантском часе является лишь рекомендационным.
Также в полиции добавили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины ряд карантинных мероприятий и рекомендаций был принят именно для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час в рамках карантина из-за коронавируса.
Как сообщалось, на Волыни и Закарпатье усилили карантин и запретили выходить на улицу в выходные.
Впоследствии Киевская область так же усилила карантин на выходные.