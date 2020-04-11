В Нацполиции прокомментировали введение комендантского часа

Укринформ

В ведомстве убеждены, что комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения

Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно временного запрета гражданам выходить из дома в некоторых регионах Украины носит исключительно рекомендательный характер.

Об этом рассказали в Нацполиции.

Так, в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Однако, как пояснили в Нацполиции, комендантский час возможен лишь при условии введения правового режима чрезвычайного положения.

Поэтому решение о комендантском часе является лишь рекомендационным.

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Также в полиции добавили, что постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины ряд карантинных мероприятий и рекомендаций был принят именно для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час в рамках карантина из-за коронавируса.

Как сообщалось, на Волыни и Закарпатье усилили карантин и запретили выходить на улицу в выходные.

Впоследствии Киевская область так же усилила карантин на выходные.