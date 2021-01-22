В Нацполиции назвали причину закрытия дела против Байдена

Джо Байден Фото из открытых источников

Дело закрыли еще в сентябре 2020 года

Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство по факту возможного вмешательства президента США Джо Байдена в деятельность эксгенпрокурора Виктора Шокина из-за отсутствия в действиях нового главы Штатов состава преступления. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

По словам Клименко, решение о закрытии производства было принято еще в сентябре прошлого года. "Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка", – сказал чиновник.

Напомним, в ноябре стало известно, что украинская полиция закрыла уголовное производство насчет Джо Байдена. Тогда бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин подчеркнул, что оспаривает закрытие дела.

Новости по теме: Первые дни президента Байдена: Главные шаги нового главы США и вероятное изменение курса страны

Как известно, в январе прошлого года Виктор Шокин обратился в Государственного бюро расследований с требованием открыть уголовное производство в отношении Джо Байдена за незаконное влияние на него как на генпрокурора Украины. В частности, Байден якобы требовал освободить Шокина в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму 1 млрд долларов.

Через несколько дней после этого, эксгенпрокурор заявил, что в сентябре 2019 года его отравили ртутью, из-за чего он едва не умер. По его мнению, к этому мог быть причастен Джо Байден.

Позже Государственное бюро расследований передало в Национальную полицию заявление Виктора Шокина о фактах вмешательства в его работу бывшего вицепрезидента США, а в феврале ГБР зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении Байдена на него. Причиной давления, считает Шокин, стало расследование ОГП в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер.

Новости по теме: Администрация Байдена представила план действий на первые 10 дней его президентства

В мае 2020 года судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк обязал офис генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном вмешательстве американского чиновника в деятельность Шокина.