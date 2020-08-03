В МВД сообщили, являются ли сообщниками "луцкий" и "киевский" террористы

Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко Фото из открытых источников

Сейчас у правоохранителей нет информации о связи между "луцким террористом" Максимом Кривошем, который захватил автобус с заложниками в Луцке, и "киевским террористом" Сухробом Каримовым, который угрожал взорвать помещение банка в Киеве.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам советника министра, на данный момент у него нет информации о каких-либо связях господина Каримова, задержанного сегодня в Киеве, с так называемым луцким террористом или с любыми другими.

"Думаю, что Служба безопасности Украины, проводя следствие, будет это исследовать", – сказал Антон Геращенко.

Вместе с тем он прокомментировал заявление "луцкого террориста" о том, что продолжение его дела будет. Так, Геращенко заявил, что многое из того, что говорил Максим Кривош, оказалось ложью.

"Луцкий террорист" много всего говорил, неправды. Например, во время переговоров он говорил, что есть раненый человек в автобусе. Этого не было. Так, есть и другая ложь. Поэтому соврать, у него есть много времени, чтобы говорить неправду. Он свой час славы уже получил. Далее у него много лет за решеткой",– акцентировал Антон Геращенко.

Как сообщалось, сегодня, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложницу и угрожал взорвать отделение банка.

Стало известно, что злоумышленник, захвативший заложницу в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию. В частности, на телеканале ZIK.

Добавим, Антон Геращенко сообщил, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Впоследствии стало известно, что гражданина Узбекистана, который захватил заложницу и угрожал взорвать взрывчатку в отделении банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в центральной части Киева, задержали.

Также напомним, что 21 июля в центре Луцка на Театральной площади мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев события, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.