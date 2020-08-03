В МВД рассказали о мере пресечения для "киевского террориста"

Сейчас мужчина находится в помещении СБУ

Задержание захватчика банка в Киеве Служба безопасности Украины

Мужчину, который захватил отделение банка в центре Киева, скорее всего, будут содержать под стражей в течение двух месяцев. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в комментарии одному из телеканалов.

Отмечается, что сейчас злоумышленника удерживают в здании СБУ. "Он находится в Службе безопасности Украины. Он задержан, с ним проводятся следственные действия. Впереди будет избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное содержание под стражей на два месяца. Далее будет отвечать по всей строгости закона", – рассказал Геращенко.

Напомним, сегодня утром, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

В то же время стало известно, что злоумышленник, захвативший заложника в столичном бизнес-центре, требует начать телетрансляцию.

Позже киевского захватчика банка в бизнес-центре "Леонардо" задержали. Взрывотехники провели обыски в помещении банка в Киеве, которое было захвачено террористом, но взрывчатки там не обнаружили.

Впоследствии прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт".