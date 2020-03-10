В МВД и ОГП прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве Вербицкого

Фото: Сеть Facebook

В правоохранительных органах ожидают справедливого и сурового наказания

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве активиста Юрия Вербицього и похищение Игоря Луценко во время событий Майдана. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Facebook.

"В ходе длительных оперативно-следственных действий, сегодня сотрудники Департамента уголовного розыска, задержали гражданина, предположительно причастного к похищению и убийству активиста Революции Достоинства Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко", - отметил Шкиряк.

По его словам, злоумышленник находился в международном розыске, долгое время скрывался от следствия, вел конспиративный образ жизни и жил по фальшивым документам.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, указанное лицо с апреля 2014 года находилось в международном розыске. По результатам системной работы было установлено его местонахождение и выяснено, что он, вероятно, с целью уклонения от уголовной ответственности получил в 2015 году паспорт гражданина Украины на другое имя. Благодаря содействию экспертов Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины в короткие сроки удалось идентифицировать его личность.

Напомним, адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская сообщила, что правоохранители задержали подозреваемого по делу убийства Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко в 2014 году.