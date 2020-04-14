В МВД предлагают ужесточить наказание для "сталкеров" в Чернобыльской зоне

Сейчас проникновения в Зону отчуждения наказывается штрафом на сумму 310 гривен

В Министерстве внутренних дел заговорили об ужесточении ответственности для "сталкеров", которые проникают в Чернобыльскую зону за экстремальными впечатлениями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, штраф в размере 310 гривен, что предусмотрен ст. 461 Куоап (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) не является достаточным наказанием для незаконных "путешественников".

"Только в этом году Полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019, когда после успеха сериала НВО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоны в целом, было составлено 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196. Но тех, кто избегает даже такого символического наказания как штраф в 310 гривен - еще больше. Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльскими зарослями, иногда сами звонят в полицию. Та приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе "такси по админпротокол", - рассказал Шевченко.

Вместе с тем он подчеркнул, что закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые ловят нарушителей, никакого иного механизма наказания.

"Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только так сохраним уникальный природный мир Чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - подытожил Шевченко.

Напомним, по состоянию на 12:00 14 апреля в Чернобыльской зоне обнаружено два новых очага пожаров - в деревне Кривая Гора Паришивского лесничества и в районе ж/д станции Янов Лубянского лесничества.