В МВД озвучили главную версию взрыва дома на Позняках

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Следствие пока не предъявило никому подозрений

Несоблюдение технологий поверки счетчиков является основной версией взрыва многоэтажки на столичных Позняках. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Право на власть", передает УНИАН.

Чиновник отметил, что пока следствие еще не предъявило никому подозрений.

"Основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и свидетели сообщали, что слышали запах газа", - сообщил Геращенко.

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Напомним, взрыв в многоэтажке на столичных Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ДСНС, трагедию повлек взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии. Среди пострадавших оказались сотрудники "Укрзализныци". Их разместили в гостиничном фонде компании.

23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р., 1976 г. р.

Двумя днями позднее президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца.