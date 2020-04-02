В МВД объяснили необходимость введения жестких мер в отношении нарушителей карантина

Спикер МВД Артем Шевченко Фото из открытых источников

В министерстве вспомнили пример индийской полиции, которая бьет палками граждан

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что составление тысяч протоколов против нарушителей карантина станет примером для других людей.

Об этом он сказал в комментарии Громадське.

"Тысячи протоколов будут составлены, другим не захочется иметь дело с судебным разбирательством своего дела и быть оштрафованным", - отметил Шевченко.

По его словам, каждого правонарушителя зафиксировать невозможно, но фиксирование нарушителей все же имеет профилактический характер.

Также представитель МВД добавил, что люди должны выходить на улицу не с посылом, что правоохранители превышают полномочия, а с мыслью о том, что граждане должны избегать нарушений.

"Я призываю вас — не нарушайте. Выходить не с нарративом, что полицейский превысил полномочия, а с другим — не нарушать. Оставайтесь дома, тогда вам не придется иметь проблемы с составлением админпротокола", - пояснил он.

В качестве примера Шевченко привел действия правоохранителей в Индии по отношению к нарушителям карантина - там полицейские бьют их палками. Однако, представитель МВД отметил, что все равно не одобряет таких методов.

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"Вы смотрите видео из других стран, как ведут себя полицейские? Как индийская полиция дубинками бьет граждан, которые находятся в публичных местах", - отметил он.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что за нарушение карантина в Украине открыто 35 уголовных производств.

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Также в министерстве отметили, что пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается в апреле.