В МВД не подтвердили информацию о заложенной преступником второй бомбе в Луцке
На данный момент изучается маршрут преступника
Правоохранители не подтвердили информацию о второй бомбе, которую якобы заложил преступник перед захватом автобуса в Луцке. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".
По его словам, на данный момент выясняется возможное местонахождение второго взрывного устройства.
"Пока нет информации о его (второго взрывного устройства, - ред.) местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло бы", - сообщил Геращенко.
Также чиновник прокомментировал ситуацию со взрывами, которые время от времени раздаются в центре Луцка.
"Я думаю, что это что-то вроде взрывных пакетов, а не осколочные устройства… Далее будут переговоры, потому что только переговоры могут гарантировать безопасность заложников и самого нарушителя", - добавил заместитель министра.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил подробности переговоров, а в сети показали, как "луцкий террорист" попал в автобус.