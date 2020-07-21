В МВД не подтвердили информацию о заложенной преступником второй бомбе в Луцке

Заместитель главы МВД Антон Геращенко Фото из открытых источников

На данный момент изучается маршрут преступника

Правоохранители не подтвердили информацию о второй бомбе, которую якобы заложил преступник перед захватом автобуса в Луцке. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

По его словам, на данный момент выясняется возможное местонахождение второго взрывного устройства.

"Пока нет информации о его (второго взрывного устройства, - ред.) местонахождении. Было сказано абстрактно, что такое устройство есть. Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло бы", - сообщил Геращенко.

Также чиновник прокомментировал ситуацию со взрывами, которые время от времени раздаются в центре Луцка.

"Я думаю, что это что-то вроде взрывных пакетов, а не осколочные устройства… Далее будут переговоры, потому что только переговоры могут гарантировать безопасность заложников и самого нарушителя", - добавил заместитель министра.

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Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил подробности переговоров, а в сети показали, как "луцкий террорист" попал в автобус.