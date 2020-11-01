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В Мукачево на одной из ТИК застрелился полицейский, охранявший бюллетени, – СМИ

Фото из открытых источников

В Мукачево на одной из ТИК застрелился полицейский, который охранял бюллетени. Об этом сообщает Перший.com.ua.

По информации из собственных источников редакции Першого.com.ua стало известно, что сегодня ночью на одной из районных ТИК полицейский выстрелил себе в голову.

Мужчина охранял бюллетени. Его нашли утром, к счастью живым, когда коллега пришел на пересменку.

Что заставило мужчину совершить такой поступок пока не известно, полицейский госпитализирован в больницу, где его сейчас оперируют.

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