В Молдове зафиксировали четыре новых случая COVID-19 у украинцев, которые вернулись из паломнической поездки в Тернопольской области
Они посещали Почаевскую лавру
В Молдове у четырех граждан Украины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 после их возвращения из паломнической поездки в Тернопольской области.
Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает Deschide.
"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что в результате у нас четыре новых случая", - сказал он.
Отмечается, что все четыре человека посещали Почаевскую лавру.
Президент Молдовы призвал граждан страны воздержаться от любых поездок из-за эпидемии COVID-19.
Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.
Впоследствии стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.