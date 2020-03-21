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В Молдове зафиксировали четыре новых случая COVID-19 у украинцев, которые вернулись из паломнической поездки в Тернопольской области

Фото из открытых источников

Они посещали Почаевскую лавру

В Молдове у четырех граждан Украины обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 после их возвращения из паломнической поездки в Тернопольской области.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает Deschide.

"В Украине они отправились на экскурсию в Почаев. Экскурсии — это хорошо, но помните, что в результате у нас четыре новых случая", - сказал он.

Отмечается, что все четыре человека посещали Почаевскую лавру.

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Президент Молдовы призвал граждан страны воздержаться от любых поездок из-за эпидемии COVID-19.

Как сообщалось ранее, в Украине зафиксировано 41 случай заражения коронавирусом. Новые случаи подтвердили в Киевской и Тернопольской областях.

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Впоследствии стало известно, что первый случай заболевания коронавирусом в Тернопольской области обнаружили у 57-летнего священнослужителя.

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