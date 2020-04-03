В Миргороде житель с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и теперь скрывается

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Мужчина может находиться в Киеве

На Полтавщине житель Миргорода с подозрением на коронавирус COVID-19 отказался от сдачи анализов и теперь скрывается. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

По словам главы областной администрации Олега Синегуба, мужчина может скрываться в Киеве.

"2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследования в лабораторном центре ПЦР-методом. Сейчас полиция занимается поиском человека, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве", - сообщили в ОГА.

Отмечается, что сейчас в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, которые вернулись из-за границы.

В то же время правоохранители области составили 65 административных протоколов за нарушение карантина, из них 8 - за нарушение самоизоляции.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 3 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 942 человека, из них 23 - летальные случаи, 19 пациентов выздоровел.