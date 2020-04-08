В Минздраве рассказали о правилах контакта с умершими от коронавируса

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

По словам санитарного врача, умершие могут передавать инфекцию

С людьми, которые умерли от коронавируса, нельзя контактировать без средств индивидуальной защиты.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает PavlovskyNews.

Так, он призвал местные власти контролировать соблюдение ритуальных процедур в период карантина для предотвращения заражения COVID-19.

К тому же, принимать решения относительно кремации или захоронения человека будет именно местная власть, но с учетом мнения родственников умерших.

В связи с этим в города уже направили документ с соответствующими требованиями Минздрава.

Правила от Минздрава Телеграм-канал PavlovskyNews

Как сообщалось ранее, 6 апреля в Украине утвердили правила дезинфекции и захоронения умерших от COVID-19.

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Также отмечалось, что в течение последних суток от COVID-19 в Украине умерло 7 человек.