В Минздраве рассказали о правилах контакта с умершими от коронавируса
По словам санитарного врача, умершие могут передавать инфекцию
С людьми, которые умерли от коронавируса, нельзя контактировать без средств индивидуальной защиты.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает PavlovskyNews.
Так, он призвал местные власти контролировать соблюдение ритуальных процедур в период карантина для предотвращения заражения COVID-19.
К тому же, принимать решения относительно кремации или захоронения человека будет именно местная власть, но с учетом мнения родственников умерших.
В связи с этим в города уже направили документ с соответствующими требованиями Минздрава.
Как сообщалось ранее, 6 апреля в Украине утвердили правила дезинфекции и захоронения умерших от COVID-19.
Также отмечалось, что в течение последних суток от COVID-19 в Украине умерло 7 человек.