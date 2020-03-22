В Минздраве опровергли данные о выздоровлении 8 человек от коронавируса: У них просто не подтвердился диагноз

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Сейчас в Украине до сих пор известно лишь об одном случае выздоровления

В Центре общественного здоровья Минздрава изменили свои же данные касательно выздоровления восьми пациентов от коронавирусной инфекции - оказалось, что у них просто не подтвердился диагноз после подозрения на заболевание коронавирусом.

Об этом стало известно из обновленной информации в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

"У 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторных теста на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В Черновицкой ОГА уже также опровергли информацию о восьми пациентах, которые якобы выздоровели от коронавируса.

По словам руководителя департамента коммуникаций Черновицкой ОГА Виктории Гатрич, в области, как и ранее, выздоровел лишь один пациент.

Как сообщалось ранее, сегодня, 22 марта, Центр общественного здоровья Минздрава привел данные о том, что 8 человек из 47 больных излечились от коронавирусной инфекции COVID-19.

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До этого в Черновцах рассказали, чем лечили украинца, который первым оправился от коронавируса COVID-19.