В Минздраве назвали церкви, которые стали очагами коронавирус
По данным Минздрава, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения
по меньшей Мере 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавирус в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.
В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса начался с больного священника, который, не зная о заражении, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.
В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела заразить по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.
Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.
По состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.