В Минздраве назвали церкви, которые стали очагами коронавирус

Самостоятельное использование экспресс-тестов на выявление инфекции COVID-19 может быть вредным для вашего здоровья и здоровья окружающих EPA-EFE

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения

по меньшей Мере 3 церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавирус в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, по состоянию на сегодня на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

В Залещиках Тернопольской области вспышка коронавируса начался с больного священника, который, не зная о заражении, проводил богослужения и успел контактировать примерно с 500 людьми.

В Мукачево Закарпатской области причиной вспышки коронавируса стала зараженная 69-летняя жительница, которая успела заразить по меньшей мере 19 человек. Женщина, имея симптомы заболевания, два дня подряд ходила на службу в Свято-Михайловский собор.

Кроме того, двое человек из Николаевской области заразились коронавирусом после посещения богослужения, на котором присутствовали две инфицированные женщины.

По состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержден случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.