В Мариуполе неизвестный с топором совершил нападение на синагогу

Синагога в Мариуполе Фото из открытых источников

Злоумышленник, убегая, бросил в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями

В Мариуполе неизвестный мужчина с топором совершил нападение на синагогу и ранил охранника. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

"Сегодня (28 июля, - ред.) поступило сообщение, что неизвестный с топором нанес 51-летнему охраннику дома молитвы телесные повреждения. На указанное сообщение выехала следственно-оперативная группа центрального отдела полиции и кинологическая служба ГУНП в Донецкой области. Сейчас полиция продолжает работать на месте и устанавливает обстоятельства этого происшествия для того, чтобы правильно квалифицировать", - заявила Попова.

По ее словам, пока не установлено, насколько тяжкие телесные повреждения получил охранник.

Также она добавила, что уголовное дело еще не открыто.

"Еще проверяется. Полиция устанавливает характер полученных повреждений", - отметила пресс-секретарь.

Как видно на видео, которое опубликовало издание "Еврейские новости", между мужчинами завязалась драка. Охраннику удалось обезоружить нападавшего.

"Нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом", - говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины.

Новости по теме: Зеленский посетил в Херсоне синагогу, которую весной хотели поджечь злоумышленники

Напомним, в ночь на 20 апреля неизвестный мужчина бросил самодельный коктейль Молотова в Херсонскую синагогу.

В начале мая Служба безопасности Украины обнаружила и задержала двух поджигателей синагоги в Херсоне.