В Мариуполе компания парней без масок избила пассажира троллейбуса из-за замечаний

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Злоумышленниками оказались четверо мужчин в возрасте от 18 до 19 лет

В городе Мариуполь Донецкой области четверо молодых людей нанесли телесные повреждения 23-летнему местному жителю, который вступился за кондуктора в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел произошла 20 ноября, в 22:10 часов на одной из остановок общественного транспорта в Центральном районе города, в салоне троллейбуса.

В общественный транспорт вошла компания молодых людей, двое из которых находились без защитных масок. Кондуктор сделала замечание, однако взамен получила в ответ нецензурные высказывания со стороны компании.

Как отмечается, за женщину вступился 23-летний пассажир, после этого четверо нарушителей набросились на него с кулаками и нанесли телесные повреждения. Сейчас личности подозреваемых установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 19 лет.

Правоохранители внесли информацию о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение), продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге пассажир маршрутки погиб от ножевого ранения после того, как попросил других людей надеть медицинские маски.