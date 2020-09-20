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В Мариуполе авто влетело в остановку, есть пострадавшие

В Мариуполе авто влетело в остановку Патрульная полиция

Ранения получили две женщины, которым оказали медицинскую помощь

В воскресенье, 20 сентября, в Мариуполе Донецкой области водитель легковушки влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП две женщины получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. 

Как отмечается, инцидент произошел на улице Гоголя утром. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. После этого автомобиль влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. 

В результате ДТП ранения получили две женщины, которые находились на остановке. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим. 

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Кроме этого, осуществляется охрана места происшествия, работают следователи.

В Мариуполе авто влетело в остановку Патрульная полиция

В Мариуполе авто влетело в остановку Патрульная полиция

Напомним, недавно в Закарпатской области водитель автомобиля ВАЗ 2106 выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате ДТП погибли двое мужчин.  

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