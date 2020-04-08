В Луганской области загорелся интернат для людей пожилого возраста

Фото с места пожара ГСЧС в Луганской области

Более 30 человек разместили в терапевтическом отделении местной больницы

В среду, 8 апреля, в поселке городского типа Троицкое произошел пожар в доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов - более 30 человек было эвакуировано. Об этом сообщают пресс-службы полиции и ГСЧС Луганской области.

Как отмечается, сообщение о возгорании поступило в службу спасения "101" в 4 часа утра. Впоследствии, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась крыша здания интерната.

На момент прибытия пожарных подразделений все 36 человек, которые находились в здании (35 подопечных и 1 человек обслуживающего персонала), эвакуировались самостоятельно. Впоследствии людей разместили в терапевтическом отделении Троицкой больницы. По предварительной информации, все находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным ГСЧС, пожар площадью 385 квадратных метров спасатели локализовали в 05:30 и ликвидировали в 07:05. К тушению огня было привлечено 28 человек личного состава, 7 пожарных автоцистерн и трактор с прицепной емкостью фермерского хозяйства "Сапфир".

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Напомним, во вторник, 7 апреля, вблизи села Терновица Яворивского района Львовской области вспыхнул пожар на свалке, который спасатели продолжили тушить вторые сутки подряд.